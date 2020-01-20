Москва призвала Вашингтон прекратить сочинять мифы на тему мирного атома

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук занимается мифотворчеством и манипуляцией фактов, когда утверждает, что якобы существуют стандарты ООН, которые запрещают Тегерану вести разработки по обогащению урана. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, обнародованном в понедельник, 20 января, на официальном сайте дипведомства.

Отмечается, что создание подобных мифов и "откровенное манипулирование общеизвестными фактами" со стороны американцев уже является в порядке вещей в вопросах ядерного разоружения.

На Смоленской площади указали, что своим заявлением Хук фактически обвиняет Совбез ООН в принятии решений, идущих вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия. Между тем, данный документ закрепляет за всеми подписавшими его странами право на освоение мирного атома.

"В статье IV ДНЯО прямо сказано, что "никакое положение настоящего Договора не следует трактовать как затрагивающее неотъемлемое право всех участников Договора развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии со статьями I и II настоящего Договора"", – напомнили наши дипломаты текст документа.

Таким образом, ДНЯО никак не ограничивает неядерные государства на работы по обогащению урана или развитие "иных стадий ядерного топливного цикла", подчеркнули в российском МИД. Главным условием является лишь одно: все шаги подобных исследований должны быть в мирном русле и находиться под контролем МАГАТЭ.

"Для нас неприемлемы очередные попытки придать национальным американским подходам и требованиям характер "международного стандарта", да еще и с ооновским штампом, который США никто не уполномочивал ставить", – резюмировали в министерстве иностранных дел РФ.

Ранее сегодня глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если государства Европы направят дело о якобы нарушении Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Совбез ООН, то Иран выйдет из ДНЯО, пишет ТАСС.

