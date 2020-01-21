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Экс-генпрокурору Чайке дали новую работу

Бывшего главу надзорного ведомства ожидает должность полпреда президента в СКФО

Стало известно о новом месте работы бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки. Как передает ТАСС, экс-глава надзорного ведомства займет место полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.   

Такое предложение он получил от российского лидера Владимира Путина, поблагодарив президента за возможность "перейти на новый участок работы", уточняет "URA.RU". Указ о назначении Чайки еще не подписан. 

Напомним, накануне, 20 января, он был освобожден от должности генпрокурора. 

Ксения АНДРЕЕВА

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