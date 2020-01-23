На этот шаг Киев пошел в том числе из-за желания привлечь инвестиции

Украинские власти намерены отдать в управление Германии АО "Укрзализныця" сроком на десять лет. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, Киев хочет таким образом дать импульс развитию госкомпании. А также показать, что страна открыта для инвестиций и новых стандартов.

Гончарук также отметил, что политическое решение по этому поводу уже принято. Согласовывать детали и документы еще предстоит, передает "Интерфакс", .