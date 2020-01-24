Все дело в тщательном отборе продуктов

Дмитрий Гордон раскрыл зрителям своей передачи секрет хорошего самочувствия и бодрости российского президента Владимира Путина. По мнению украинского журналиста, глава государства ест экологически чистые продукты и пьет хорошую водку, что позволяет ему быть в отличной форме. На эти откровения телеведущего интернет-пользователи отреагировали с юмором.

"Отстаньте Вы уже от нашего президента, в своей стране не о чем побеспокоиться, что ли", "Дмитрий, Вам очень очень далеко до Путина. Прекратите говорить о нем что-то плохое публику", "Путин не пьет, не курит, занимается спортом, так что здоровье там в порядка", "Что ест Путин, мы никогда не узнаем!" – написали в комментариях к эфиру.



При этом Гордон уточнил, что за качеством продуктов, которые попадают на стол российского лидера, пристально следят. Овощи и фрукты выращивают на специальных фермах. "Тщательно отбирают Владимиру Владимировичу пищу", – резюмировал украинский журналист.

Интернет-пользователи удивились, откуда вообще Гордон знает что-то о меню Путина. Кое-кто предположил, что телеведущий отправил свое второе "я" подсмотреть в замочную скважину, отмечает "Царьград".

