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Вечно молодой: испанцы разгадали феномен Путина

Вечно молодой: испанцы разгадали феномен Путина
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Россию спасает собственный Бэтмен

Годы идут, а президент РФ Владимир Путин совершенно не стареет. На это обратили внимание в Испании. Местное издание El Mundo попыталось раскрыть феномен главы Кремля.

Секрет "вечной молодости" российского лидера довольно прост: он правильно питается, высыпается, практически не употребляет алкоголь, занимается плаванием и другими видами спорта. Поэтому 66-летний Путин здоров, бодр и полон сил, несмотря на очень плотный рабочий график, полагают испанские аналитики.

Хорошо выглядеть главе Кремля помогает и правильно выбранный стиль в одежде. По данным газеты, Путин предпочитает костюмы итальянских брендов.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Надо сказать, испанцы не первые, кто пытается разгадать секрет молодости Путина. Американцы и вовсе предположили, что он – классический супергерой. В письмах, которые распространил в Сети сайт Wikileaks, дипломаты США называли российского лидера Бэтменом, отмечая, что он  не только держит отличную физическую форму, но и владеет боевыми искусствами, имеет незаурядный ум и память и всегда опережает своих противников на несколько шагов, пишет "Царьград".

Ранее британцы заинтересовались биографией Путина.

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Британцы раскупили все фото с Путиным
Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов/ Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович
Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС Владимир Путин. Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Дружинин Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС +2
Николай ВИКТОРОВ
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