Помимо прочего, чиновник имел проблемы с утечкой секретной информации

Уволенный накануне из Белого дома сотрудник Совета национальной безопасности и эксперт по Украине Александр Виндман некорректно передавал содержание "идеальных" разговоров президента США с зарубежными коллегами и был лишен дисциплины. Такое заявление сделал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих "идеальных" звонков", – написал американский лидер в Twitter.

По словам американского президента, начальник Виндмана публично заявлял, что тот обладает "проблемами с суждениями", имеет также нарушения трудовой дисциплины и уличен в распространении секретной информации. Адвокат бывшего советника президента США Дэвид Прессман опроверг эти заявления, назвав их "заведомо ложными".

Ранее стало известно о том, что президент США лишил должностей трех чиновников, выступавших против него в ноябре прошлого года во время слушаний в ходе процесса импичмента. По информации телеканала CNN, подполковника Виндмана вместе с уволенным братом-близнецом, юристом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом, вывели в сопровождении службы охраны за территорию Белого дома.