Заявление МИД своей страны о репарациях политик сравнил с утерянными молодыми годами

Бывший президент Польши Лех Валенса поднял на смех заявление главы министерства иностранных дел Павла Яблонского о праве Варшавы на получение от России репараций за причиненный ущерб во время Второй мировой войны, передает РИА "Новости".



По словам политика, требования о репарациях сравнимы с тем, как если бы он стал требовать вернуть себе "молодые годы".

"Но они уже прошли. Надо идти вперед – это важно", – заявил Валенса.



Политик добавил, что странам необходимо начать диалог для того, чтобы улучшить отношения. Валенса добавил, что это единственный способ решить накопившиеся проблемы. Экс-президент подчеркнул, что Россия и Польша заслужили то, чтобы "жить в мире и дружбе".

Напомним, ранее зам-главы МИД Польши заявил, что Варшава имеет "безоговорочное" право на то, чтобы получить от России репарации за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб. По мнению польского дипломата, его страна должна постоянно настаивать на этом, так как у него нет срока давности.

В России на этот счет есть свое мнение. Так, например, по словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, подобное высказывание является "сознательным невежеством" и "осознанным нежеланием признавать очевидные исторические факты".