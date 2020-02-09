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Бывший президент Польши обсмеял требования Варшавы к Москве

Бывший президент Польши обсмеял требования Варшавы к Москве
Лех Валенса. Фото: Eduard Kislinsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Заявление МИД своей страны о репарациях политик сравнил с утерянными молодыми годами

Бывший президент Польши Лех Валенса поднял на смех заявление главы министерства иностранных дел Павла Яблонского о праве Варшавы на получение от России репараций за причиненный ущерб во время Второй мировой войны, передает РИА "Новости".  

По словам политика, требования о репарациях сравнимы с тем, как если бы он стал требовать вернуть себе "молодые годы".  

"Но они уже прошли. Надо идти вперед – это важно", – заявил Валенса.  

Политик добавил, что странам необходимо начать диалог для того, чтобы улучшить отношения. Валенса добавил, что это единственный способ решить накопившиеся проблемы. Экс-президент подчеркнул, что Россия и Польша заслужили то, чтобы "жить в мире и дружбе".  

Напомним, ранее зам-главы МИД Польши заявил, что Варшава имеет "безоговорочное" право на то, чтобы получить от России репарации за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб. По мнению польского дипломата, его страна должна постоянно настаивать на этом, так как у него нет срока давности.  

В России на этот счет есть свое мнение. Так, например, по словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, подобное высказывание является "сознательным невежеством" и "осознанным нежеланием признавать очевидные исторические факты".  

Сергей САЗОНОВ

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