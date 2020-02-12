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Кремль осадил Лукашенко после критики российских журналистов

Дмитрий Песков не согласился с позицией белорусского лидера

Пресс-секретарь президента России прокомментировал слова Александра Лукашенко о работе российских СМИ и телеграм-каналов. Глава Белоруссии заявил, что республика "простреливается" и критикуется в массовых медиа РФ.

Песков подчеркнул, что российские СМИ свободны придерживаться собственной редакционной политики.

Также пресс-секретарь сообщил журналистам, что не может рассказать детали личной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает РИА "Новости". 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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но при этом сами во всю врут когда пенсию лишали))
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