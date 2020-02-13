Американцы недовольны российской активностью на макушке Земли

Доминирование РФ и Китая в Арктике пугает Пентагон, который называет эти две страны "главными противниками" США в данном регионе. Более того, наши ракеты несут угрозу Аляске. Об этом говорится в письменных показаниях командующего воздушно-космической обороной Северной Америки Терренса О'Шонесси перед сенатом.

Он отметил, что Москва в 2019 г. продолжила наращивать свою военную группировку в Арктике, в том числе инфраструктуру.

"В течение года Россия удлинила имеющиеся взлетно-посадочные полосы и построила новые на нескольких аэродромах на Крайнем Севере", – цитирует РИА "Новости" отчет американца.

Беспокойство Пентагона вызывают развернутые РФ береговые комплексы "Бастион" на Чукотском полуострове и осуществленный первый запуск ракеты "Оникс".

"Эта система способна не только контролировать доступ к Арктике через Берингов пролив, но и наносить удары по наземным целям в некоторых частях Аляски практически без предупреждения", – указал генерал.

