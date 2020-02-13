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Вашингтон испугался ракетного удара Москвы по Аляске

Вашингтон испугался ракетного удара Москвы по Аляске
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Американцы недовольны российской активностью на макушке Земли

Доминирование РФ и Китая в Арктике пугает Пентагон, который называет эти две страны "главными противниками" США в данном регионе. Более того, наши ракеты несут угрозу Аляске. Об этом говорится в письменных показаниях командующего воздушно-космической обороной Северной Америки Терренса О'Шонесси перед сенатом.

Он отметил, что Москва в 2019 г. продолжила наращивать свою военную группировку в Арктике, в том числе инфраструктуру.

"В течение года Россия удлинила имеющиеся взлетно-посадочные полосы и построила новые на нескольких аэродромах на Крайнем Севере", – цитирует РИА "Новости" отчет американца.

Беспокойство Пентагона вызывают развернутые РФ береговые комплексы "Бастион" на Чукотском полуострове и осуществленный первый запуск ракеты "Оникс".

"Эта система способна не только контролировать доступ к Арктике через Берингов пролив, но и наносить удары по наземным целям в некоторых частях Аляски практически без предупреждения", – указал генерал.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Аляску надо освободить и поднять там уровень жизни населения до стандартов России.
Гость
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Видно, герои с площади в кружевных трусах часто посещают русские газеты, потому что боятся русскую армию и льстят себя надеждами, что скоро увидят распад. Не дождетесь. Трусы берегите, не обгадьте.
Гость
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Кроме угроз ничем другим Мордор похвалится не может...
Гость
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Ты тупой, гость, потому и не нападают, что боятся получить в ответ. Если ты живешь в России, тебе должно быть стыдно за такие посты. А если ты враг- не читай эти газеты, читай свои.
Гость
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Мля дебилы! Пенсионеры последний хрен без соли доедают, зарплаты крошечные (на уровне не самых успешных африканских стран), все ломается, что не горит- то затапливается, половина страны живет как скот в бараках или с туалетом на огороде, треть- за чертой бедности, но на оружие эти недоумки денег не жалеют... Ну как можно быть такими идиотами?! И это при том, что ни одна страна уже на протяжении 75 лет ни на сантиметр не зашла за их границы, не сделала по их территории ни единого выстрела! Может вас облучают чем? Ну не возможно же быть такими кретинами! Кто на вас нападает?! Кому вы нужны?!
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