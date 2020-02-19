Экс-премьер признался, что слушал лекции первого мэра Санкт-Петербурга в университете

Бывший президент РФ, экс-премьер, а сегодня – заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался, что в долгу перед первым мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, ведь именно благодаря ему пришел в политику.

Медведев уточнил, что Собчак помог ему в развитии карьеры. Будущий политик посещал его лекции в университете, а потом работал на одной кафедре, пишет "Московский комсомолец".



Зампред Совбеза вспомнил о том, сколько Собчак сделал для Северной столицы. Ведь он возглавил город, когда Россия "находилась в глубоком кризисе", а сам Петербург – "на грани выживания".

Анатолий Собчак был первым лицом города на Неве на протяжении пяти лет – с 1991 по 1996 год. Политик приложил много усилий для того, чтобы Петербургу вернули его историческое название. Он открыто демонстрировал свои монархические взгляды и верил, что возможен перенос столицы из Москвы на север.

Скончался Собчак 20 февраля 2000 года в Светлогорске от острой сердечной недостаточности. Полиция рассматривала версию отравления экс-мэра Петербурга из-за того, что он "слишком много знал". Предположение не подтвердилось, следствие по делу гибели политика было прекращено.