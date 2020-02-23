Захарова назвала нападки США на Россию "намеренным вбросом"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в адрес России в распространении слухов о коронавирусе "намеренным вбросом" со стороны США.
Госдепартамент Америки сделал заявление, что РФ проводит кампанию в социальных сетях, чтобы выставить Вашинготон виновником вспышки опасного заболевания. Для этого, якобы, было создано множество фейковых аккаунтов, которые занимаются пропагандой ложной информации. С ними Госдеп намерен усиленно бороться.
Напомним, что ситуация с COVID-19 на территории Штатов осложняется еще и недовольством президента. Дональд Трамп был крайне разозлен тем, что американцев, которые могут быть переносчиками заболевания, тайно вернули на родину. Раньше планировалось, что заложники коронавируса останутся в Японии до окончания срока карантина, пишет "Московский Комсомолец".
В настоящий момент число заразившихся опасным вирусом составляет около 76 тысяч человек. Погибло более 2300. В Москве выписали около 2500 постановлений о двухнедельном карантине по месту жительства или прибывания. Контролировать соблюдение изоляции будет система распознования лиц.
С коронавирусом борются не только в столице России. На поезде, который шел через Брянскую область, у пассажирки, гражданки Китая, заподозрили инфекцию. Женщину госпитализировали, ее спутников отправили на карантин.
Китайский вирус больше всего отразился на жизни украинцев. В Незалежной который день не утихают "баталии" из-за туристов, вернувшихся из Китая. В стране долго не могли определиться, где разместить потенциально заразных украинцев, на одном из митингов было предложено даже поселить их в Чернобыле. Скандал из-за эвакуированных граждан привел и к кадровым перестановкам. Один из местных чиновников уволился после того, как жители Тернопольской области забросали камнями автобус с прибывшими из Китая туристами.
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