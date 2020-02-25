Большинство поляков благодарны Красной армии за освобождение от нацистов
Две трети жителей Польши благодарны советской воинам за освобождение их страны от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного совместно с французской социологической компании IFOP и Sputnik.
Комментируя эти результаты, главред RT
Маргарита Симоньян
в своем Телеграм-канале призвала не слушать "польских политиков". Она отметила, что еще месяц назад советовала узнавать правду об отношении Польши к воинам Красной армии при помощи опроса обычных поляков, что и было сделано редакцией телеканала и
IFOP.
В итоге исследования удалось выяснить, что две трети граждан Польши благодарны Советской армии за освобождение своей страны от нацистов. При этом 75% знают, кто именно открыл ворота для узников концлагеря Освенцим.
"Не слушайте польских политиков – ни до обеда, ни после", – резюмировала журналистка.
Напомним, за последние месяцы официальная Варшава регулярно делает попытки переписать историю. Польские власти на разных уровнях обвиняют Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с Третьим рейхом. Дошло до того, что Москву не пригласили на памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Наиболее рьяно Варшава принялась клеймить СССР после того, как президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 г., ссылаясь на раскрытые советские архивы, рассказал о том, как польский посол в Берлине глубоко до начала войны обещал поставить памятник Гитлеру, если тот сможет выслать всех евреев из Европы. Тогда российский лидер назвал представителя Варшавы "сволочью" и "антисемитской свиньей".
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