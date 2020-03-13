В Москве оценили заявление представителя Варшавы об отношениях с РФ на фоне "победы" в споре о Гитлере и Сталин

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович явно страдает раздвоением личности, поскольку одновременно предлагает улучшить связи с Россией и пугает европейцев нашим газопроводом "Северный поток – 2", говорит о диалоге историков двух стран и упорно навязывает мысль, что в развязывании Второй мировой войны виновны Третий рейх и СССР. Так прокомментировал последние заявления главы польского МИД известный российский политолог и экономист Евгений Сатановский.

"Так что это даже не раздвоение личности. То ли растроение, то ли учетверение. То ли живет в голове у главы польского МИД целая компания ярких ораторов и каждый несет свое, со всеми прочими никак свои речи не координируя. Такая интересная патология..." – написал Сатановский в своем телеграм-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Также он вспомнил, что, признав недавно ведущую роль Советского Союза в победе над фашизмом, пан Чапутович ни словом не обмолвился о продолжающейся в его стране волне сноса и уничтожения памятников воинам Красной армии.

Политолог подчеркнул, что после таких умозаключений ему не хочется дружить ни с ним, ни с Польшей. Как и с Болгарией, где экс-президент Росен Плевнелиев жестко раскритиковал намерение нынешнего лидера болгарской нации Румена Радева приехать в Москву на празднование 75-летия Победы.

"Урок истории. Пока ты у них гарнизоны держишь, ты им лучший друг. Как войска вывел, не в добрый час поверив в то, что если им свободу дать, то они, может, хоть не друзьями, но добрыми соседями и надежными партнерами будут, так сразу нож в спину и воткнут. Только спиной повернись", – резюмировал свое высказывание о поведении европейцев Сатановский.