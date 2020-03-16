Заключение КС незамедлительно направлено президенту Путину

Поправки в Конституцию РФ рассмотрел Конституционный суд страны. Согласно его заключению, они соответствуют основному закону страны.

Об этом говорится в тексте вердикта. Таким образом, КС одобрил изменения, которые должен претерпеть главный документ России.

Решение судебной инстанции незамедлительно направляется российскому лидеру Владимиру Путину. В минувшую субботу, 14 марта, он согласился с поправками в Конституцию.

Напомним, в измененном документе, помимо прочего, речь идет об обнулении президентского срока. Данный пункт был внесен во втором чтении проекта в Госдуме. На заседании присутствовал лично Владимир Владимирович.



