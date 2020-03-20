СМИ узнали реакцию Путина на шантаж из-за нефтяной войны
Президент России Владимир Путин не подчинится шантажу со стороны Саудовской Аравии, обвалившей цены на нефть. Москва не пойдет первой на уступки и не будет искать перемирия с Эр-Риядом. Об этом сегодня пишет Bloomberg о ссыкой на источники, знакомые с позицией Кремля.
Собеседники издания, которым известны планы российского правительства, утверждают, что даже стоимость барреля нефти ниже $20 не заставит власти страны изменить позицию.
В Кремле уверены, что способны выиграть нефтяную войну, затеянную саудовцами, поскольку заранее создали достаточные резервы для такого рода кризиса. Хотя Россия и не ожидала, что СА спровоцируют ценовую войну, Москва пока считает, что продержится дольше, чем Эр-Рияд.
По словам одного из российских экспертов, "Путин известен тем, что не поддается давлению". Он доказал, что готов к жесткой конкуренции "для защиты национальных интересов и сохранения своего политического имиджа как сильного человека", цитирует собеседника издание.
После двух десятилетий правления России президент имеет достаточно опыта, чтобы пережить нынешний кризис, сказали три источника Bloomberg, попросив не называть своих имен. "Путин не тот, кто сдается, даже если борьба приносит значительные потери, сказал один человек", говорится в статье.
Издание приводит вчерашнее мнение президента США Дональда Трампа о сложившейся ситуации на нефтяном рынке, который оценил ее как "разрушительную для России". Лидер американцев заявил, что готов вмешаться в сырьевую войну. Инфомация о возможных санкциях Вашингтона в отношении Москвы, отмечает журнал, Кремль нисколько не напугала.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проявлением "русофобии" разговоры о вероятном введении американских рестрикций из-за обвала цен на нефть.
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