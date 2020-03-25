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Киев обвинил Москву в использовании коронавируса в своих целях

Киев обвинил Москву в использовании коронавируса в своих целях
Фото: Felix Kastle/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеПутин обратится к россиянам из-за COVID-19
Власти Незалежной боятся отмены антироссийских санкций больше, чем распространения смертельной эпидемии

Западные страны не должны отменять экономические ограничения в отношении России, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил  министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с датским коллегой Йеппе Кофоду.

По словам главы украинской дипломатии, Россия может повернуть мировую проблему в свою пользу и постараться добиться отмены санкций. Но этого нельзя допускать:

"Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины", - заявил Кулеба, отметив, что речь о восстановлении отношений Запада с Москвой может идти в одном случае - после "деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом отменить все ограничительные меры в отношении любых государств ради успешной совместной борьбы с коронавирусом. Ожидается, что этот шаг обсудят лидеры "большой двадцатки" 26 марта в ходе саммита, который пройдет в онлайн-режиме. Незалежная в этот клуб мировых экономик не входит, поэтому Кулеба попросил представителей Дании донести до остальных мысль непременно сохранить санкции против России в силе.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек, из них более 18 тысяч скончались. На Украине подтверждено 113 случаев, 4 из которых окончились смертью пациентов. В России на коронавирус проверены более 13 тысяч человек, 658 тестов дали положительный результат. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Антибандерлог
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Маразм крепчал.
Александр
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Еще раз говорю, почитай оригинал письма от генсека ООН, ты какой-то зашореный имбицил, который из своей норки не желает вылезать, вылези и посмотри вокруг. мир то по шире, чем твое болото
Антиxу#лo
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Отмена санкций это брехливая манипуляция России, поскольку ООН и ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Ограничительные меры ООН и ЕС сыграли важную роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта и повлекли за собой потери для России. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма. Установлена чёткая связь между продолжительностью экономических санкций против России и полным выполнением Минских соглашений.
Антиxу#лo
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Всё это брехливая манипуляция, поскольку ООН и ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Ограничительные меры ООН и ЕС сыграли важную роль в предотвращении дальнейшей эскалации конфликта и повлекли за собой потери для России. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма. Установлена чёткая связь между продолжительностью экономических санкций против России и полным выполнением Минских соглашений.
Сергей Королев
Ответить
Я россиянин и хочу чтобы Украина полностью перекрыла все границы с Россией, ничего у России не покупала, ничего не продавала вообще.Это будет высшая справедливость) Побольше санкций! И <цензура> кастрюлеголовые на ....!
Гарри
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Кто о чем а вшивый Киев о бане (санкциях).
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