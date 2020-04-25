Коронавирус

"Большая двадцатка" ищет виноватого в эпидемии коронавируса

Саммит G20 был перенесен из-за непреодолимых разногласий сторон. Комментарий по этому вопросу дал глава МИД России Сергей Лавров. Политик уточнил, что страны-участницы ищут виноватого в распространении коронавируса.

"Большая двадцатка", по словам министра, заинтересована в скорейшем преодолении кризиса, возникшего из-за COVID-19. Однако объединить усилия сложно по той причине, что представители одних государств обвиняют других в нашествии эпидемии, а кто-то даже тычет пальцем в ВОЗ, которая, якобы, не справляется с инфекцией.

Непреодолимые разногласия возникли между США и КНР, в связи с чем конференция была отменена в последний момент.

"Пытались определить, кто же виноват, надо ли показать пальцем на одну или несколько стран или на Всемирную организацию здравоохранения", – объяснил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Напомним, что Америка приостановила финансирование ВОЗ 15 апреля из-за того, что она, якобы, не справляется с коронавирусом. Решение Штатов осудили в России и ООН.

Напомним, что в организации тщательно следят за интенсивностью распространения китайской инфекции в мире. Относительно России у ВОЗ достаточно радужные прогнозы. Страна, по словам представителя, вовремя приняла все меры по борьбе с коронавирусом и в худшем случае избавится от него в июне.

Ситуация в мире обстоит несколько иначе. Скорее всего, вирус задержится надолго.

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по количеству заболевших COVID-19 в РФ.