Коронавирус

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МИД раскрыл подробности скандала в G20

МИД раскрыл подробности скандала в G20
Сергей Лавров. Фото: официальный Инстаграм-аккаунт Сергея Лаврова (https://www.instagram.com/s.v.lavrov/)
"Большая двадцатка" ищет виноватого в эпидемии коронавируса

Саммит G20 был перенесен из-за непреодолимых разногласий сторон. Комментарий по этому вопросу дал глава МИД России Сергей Лавров. Политик уточнил, что страны-участницы ищут виноватого в распространении коронавируса. 

"Большая двадцатка", по словам министра, заинтересована в скорейшем преодолении кризиса, возникшего из-за COVID-19. Однако объединить усилия сложно по той причине, что представители одних государств обвиняют других в нашествии эпидемии, а кто-то даже тычет пальцем в ВОЗ, которая, якобы, не справляется с инфекцией. 

Непреодолимые разногласия возникли между США и КНР, в связи с чем конференция была отменена в последний момент. 

"Пытались определить, кто же виноват, надо ли показать пальцем на одну или несколько стран или на Всемирную организацию здравоохранения", – объяснил Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. 

Напомним, что Америка приостановила финансирование ВОЗ 15 апреля из-за того, что она, якобы, не справляется с коронавирусом. Решение Штатов осудили в России и ООН. 

Напомним, что в организации тщательно следят за интенсивностью распространения китайской инфекции в мире. Относительно России у ВОЗ достаточно радужные прогнозы. Страна, по словам представителя, вовремя приняла все меры по борьбе с коронавирусом и в худшем случае избавится от него в июне. 

Ситуация в мире обстоит несколько иначе. Скорее всего, вирус задержится надолго

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по количеству заболевших COVID-19 в РФ. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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