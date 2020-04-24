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СМИ: при худшем сценарии карантин в России закончится в июне

СМИ: при худшем сценарии карантин в России закончится в июне
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
В лучшем случае, все откроют уже в мае

Ограничения из-за коронавируса будут действовать в России как минимум до конца майских праздников. Об этом рассказал источник в оперштабе РФ по противодействию эпидемии. По его данным, объявить о продлении режима нерабочих дней намерен сам президент Владимир Путин на следующей неделе.

Впрочем, пока пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что Путин готовит новое обращение к нации, сообщает "Дождь". Не известно также, когда точно отменят режим самоизоляции. Предположительно, строгие ограничения в большинстве регионов смогут снять уже в мае. Но если число зараженных COVID-19 продолжит расти, то нерабочий режим может сохраниться до конца июня, поделился источник.

Ранее представитель ВОЗ похвалил Россию за предпринятые против эпидемии меры, указав, что в некоторых областях, в частности, в Москве, заметна тенденция на спад заболеваемости. При этом мэр столицы Сергей Собянин не был столь оптимистичен. По его словам, Москва еще "не вышла на плато".

За последние сутки в стране заболели COVID-19 еще 5849 человек. Главные новости о ситуации с коронавирусом в России на 24 апреля читайте в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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