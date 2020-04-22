COVID-19 не собирается отступать

Китайская инфекция пробудет в мире еще долго. Пока меры защиты ослаблять не стоит. С таким заявлением выступил Тедрос Аданом Гебреисус, информирует Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Если в некоторых странах вирус начинает постепенно сбавлять обороты, то в России, по словам президента Владимира Путина, "пик еще не пройден". Скоро инфекция со столицы перекинется на регионы, которые должны быть готовы к резкому росту числа заболевших.

Для более действенной борьбы с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести во всех федеративных единицах пропускной режим. Он поможет отслеживать перемещение граждан.

В столице за горожанами ведется наблюдение. На особом контроле у властей и медиков зараженные ОРВИ.

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по количеству зараженных COVID-19 в России.