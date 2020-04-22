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В ВОЗ предрекли долгое распространение коронавируса

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COVID-19 не собирается отступать

Китайская инфекция пробудет в мире еще долго. Пока меры защиты ослаблять не стоит. С таким заявлением выступил Тедрос Аданом Гебреисус, информирует Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Если в некоторых странах вирус начинает постепенно сбавлять обороты, то в России, по словам президента Владимира Путина, "пик еще не пройден". Скоро инфекция со столицы перекинется на регионы, которые должны быть готовы к резкому росту числа заболевших. 

Для более действенной борьбы с COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести во всех федеративных единицах пропускной режим. Он поможет отслеживать перемещение граждан.

В столице за горожанами ведется наблюдение. На особом контроле у властей и медиков зараженные ОРВИ.  

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по количеству зараженных COVID-19 в России. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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