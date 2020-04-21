Даже без COVID-19: москвичам с простудой грозит штраф за нарушение карантина
Москвичам с симптомами простуды, но не подтвержденным коронавирусом, с 22 апреля придется соблюдать жесткий карантин. Нарушивших режим изоляции власти планируют штрафовать. Об этом рассказал глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.
Он отметил, что жители столицы будут подписывать согласие на соблюдение правил лечения дома, а их данные окажутся в базе, поэтому и передвижение можно легко отследить. Таким образом, больных ОРВИ будут штрафовать наравне с зараженными коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Щитов напомнил, что москвичи с простудой могут поехать в больницу, но лишь при оформлении цифрового пропуска. В противном случае за передвижение на машине также грозит штраф.
Близким жителей столицы с симптомами ОРВИ на улицу выходить можно, но лишь в магазин или для прогулки с домашним питомцем, передает "ФедералПресс".
Указ об ужесточении правил самоизоляции подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ограничения начнут действовать с 22 апреля.
В столице за последние сутки выявили 3083 случая коронавируса. Всего в Москве COVID-19 заразились более 29 тыс. человек.
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