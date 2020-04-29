США сократят расходы на антироссийскую пропаганду
США урежут финансирование так называемой Европейской инициативы сдерживания – американской программы по "противостоянию агрессии России" в европейском регионе. Соответствующее распоряжение сделали в Вашингтоне.
Из-за эпидемии коронавируса у США возникли трудности с деньгами, поэтому они вынуждены выбирать, какие программы финансировать в первую очередь. Как оказалось, строительство стены на границе с Мексикой для американцев важнее, чем противостояние с Россией на идеологическом фронте.
В служебной записке, распространенной в Пентагоне, говорится, что реализацию проектов, направленных на сдерживание РФ, необходимо приостановить, а перечисленные на них средства перенаправить на строительство заграждения против мексиканских мигрантов. По даннымBloomberg, речь идет о $200 млн из $545 млн, выделенных ранее на пропаганду и модернизацию военной инфраструктуры в Европе.
Ранее стало известно, что США намерены потратить значительную сумму на поддержку частного бизнеса в Белоруссии, а также выделили гранты на антисоветскую пропаганду в Венгрии.
Президент США Дональд Трамп начал строительство стены с Мексикой сразу после вступления в должность, а не так давно объявил временный запрет на прием любых мигрантов.
31-й день карантина: свежая статистика по коронавирусу в России
За последние сутки COVID-19 заразились больше 5,8 тысячи человек, 108 пациентов умерли
Последние новости о коронавирусе в России на 29 апреля
Рекордное число жертв в Москве, новые заболевшие и введение масочного режима: главные новости о COVID-19 на утро среды - в материале "Утро.ру"
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Число зараженных коронавирусом в США превысило один миллион
- ООН: Белоруссия переживает вспышку коронавируса
- Медики: коронавирус поражает мозг
- Невозможно уничтожить: ученые предсказали ежегодное возвращение COVID-19
Здоровье
- Утренние упражнения: легкий массаж продлит молодость
- Черный список: любимые россиянами продукты будят гастрит
- "Зевающая панда" поможет быстро похудеть после 40 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик