Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

На Украине обвинили Россию в срыве переговоров в ОБСЕ

На Украине обвинили Россию в срыве переговоров в ОБСЕ
Фото: Omar Marques / Sopa Images/www.globallookpress.com
Журналисты называли ситуацию "беспрецедентным шагом"

В украинских СМИ сообщили, что представитель от России на заседании ОБСЕ в Вене по вопросу Крыма якобы попытался прервать выступление представителя Украины, поскольку оно "ему не нравится". 

Журналист Рикард Юзвяк сообщил о происшествии во время онлайн-заседания на своей странице в соцсетях. Он счел это "беспрецедентным шагом". 

“Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности на Черном и Азовском морях”, – цитирует своего сотрудника "Радио Свобода". 

Украинским спикером на заседании был представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, который поднял, как указывает издание, вопрос об угрозах международной безопасности из-за того, что, по мнению Незалежной, Россия милитаризует Черное и Азовское море.

Недавно французские журналисты в одной из своих статей отвели Крым России, однако вскоре они назвали это "ошибкой" и исправили карту, поскольку это противоречило позиции властей Франции.

Другие западные журналисты, считают, что между Россией и Украиной развяжется война из-за Крыма.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Киеве признались в бессилии перед Крымским мостом

Канал через Перекопский перешеек не окупится очень долго

Территория вокруг трассы "Таврида" оказалась заминированной

Опасность усугубляла близость газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей