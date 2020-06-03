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Новый указ Путина назвали "ясным сигналом" для США

Новый указ Путина назвали "ясным сигналом" для США
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Согласно документу, Россия может ответить на атаку ядерным ударом

Эксперты полагают, что новый указ Владимира Путина, посвященный российской политике ядерного сдерживания, стал "ясным сигналом США". Такое решение российский президент принял, по их мнению, потому, что озабочен разработкой нового перспективного оружия. 

Как стало известно накануне, президент России Владимир Путин подписал указ, в котором допускается использование ядерного вооружения в ответ на использование в адрес страны обычного вооружения. Такая мера допускается в том случае, если "под угрозу поставлено существование государства", сообщает "Политэксперт". При этом отмечается, что Россия пойдет на такой шаг только в качестве обороны. 

Так, полагают эксперты, Путин выразил озабоченность по поводу новых военных разработок, которые могут дать Америке нанести удар по объектам стратегической важности противника, при этом не используя ядерное вооружение. 

"(Политика ядерного сдерживания) направлена на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и (или) ее союзников", – говорится в документе. 

После подписание указа Путиным президент Америки Дональд Трамп заявил, что хочет "ядерного пакета" с Россией, сообщает РИА Новости. Он назвал это одной из главных мировых проблем. 

Напомним, в следующем году истекает срок действия договора о сокращении стратегических вооружений. США намерены выйти из него, если к продлению соглашения не подключится Китай, а также не будут включены дополнительные системы вооружений. 

Ранее Москва выразила настороженность по поводу переноса ядерного оружия США в Польшу. В российском Генштабе заявили, что готовы сбивать американские военные самолеты, если это понадобится.

Евгения НАГОРСКАЯ

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