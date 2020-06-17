Посол Чехии в России объяснил кризис между странами

Прага и Москва сегодня вынуждены решать проблемы, существовавшие со времен распада Чехословакии. Сейчас стороны дошли до переломной точки, преодолев которую можно говорить об улучшении отношений. Об этом заявил посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

На днях из Праги выслали двух российских дипломатов из-за скандала с попыткой отравления. Спустя некоторое время Москва ответила зеркально. В Чехии эти шаги МИД РФ восприняли с облегчением: "Решение положило конец этой истории", – приводит слова Пивоньки издание Deník N.

По мнению дипломата, между сторонами накопилось множество проблем. Но теперь ящик Пандоры вскрыт, и дело должно пойти на лад.

"Мы достигли пресловутого дна, от которого в будущем оттолкнемся и начнем подниматься", – оптимистично заявил посол.

Пивонька признал, что одной из проблем, которую предстоит решить в ближайшее время, является ситуация вокруг снесенного в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Власти Чехии уже поняли, что такие "краеугольные" для России вопросы замять не получится. Дипломат полагает, что все удастся уладить при помощи диалога.

Ранее в Праге сообщили, что готовы решить проблему с памятником Коневу, в том числе продать его российской стороне. Однако Москва не идет на контакт.