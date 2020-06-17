В Кремле ответили на обвинения в адрес Кадырова

В Кремле ответили на обвинения в адрес Кадырова
Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандал вокруг оскорбления Путина разгорается с новой силой

Попытка связать главу Чеченской республики Рамзана Кадырова с покушением на грузинского журналиста Георгия Габунию абсурдна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 17 июня.

Он напомнил, что некие силы изначально пытались обвинить российские власти в намерении убить Габунию. Все эти заявления "не соответствуют действительности", подчеркнул Песков, отказавшись от дальнейших комментариев, передает РИА "Новости".

Ранее Кадыров назвал "глупыми" обвинения в свой адрес. По его словам, если бы он приказал устроить покушение, все было бы сделано "тихо". Он призвал грузинские власти "перевоспитать" своего гражданина, который позволяет себе оскорблять другое государство и его лично, пишет "Вечерняя Москва". Сам же Габуния, по мнению Кадырова, должен на коленях вымаливать прощение.

Накануне в Тбилиси задержали россиянина по подозрению в подделке документов. Однако местный телеканал заявил, что уроженец Ингушетии прибыл в Грузию по приказу Кадырова, чтобы убить журналиста Габунию, который летом 2019 г. нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина. Грузинского хама со скандалом уволили с работы, но он основал свой канал.

Николай ВИКТОРОВ

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