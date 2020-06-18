На Украине назвали блефом вырезку Россией транзитных труб

На Украине назвали блефом вырезку Россией транзитных труб
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
В Киеве считают, что эти слухи распространяются ради продвижения "Северного потока - 2"

Россию обвинили в жульничестве из-за последних разговоров о начале демонтажа транзитных труб, идущих к границе Незалежной. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Я это воспринимаю в первую очередь как инструмент продвижения "Северного потока – 2". Таким образом россияне пугают европейцев: "Смотрите, если этот газопровод не будет достроен – трубы мы убираем перед территорией Украины – и газа в принципе не будет". Это блеф", – цитирует издание "Гордон" пана Коболева.

По его утверждению, со стороны российских властей и нашего монополиста "Газпрома" якобы полно таких посланий.

Он отметил, что руководство "Нафтогаза" прилагает много усилий, чтобы остановить "СП – 2". В Киеве считают, что новый газопровод строится не в интересах Незалежной и Европы.

Вероятно, пан Коболев не в курсе, что первым тему вырезки труб поднял в прошедший вторник, 16 июня, глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон. Он сообщил, что "Газпром" начал демонтировать участки газопровода, по которому транзитом идет голубое топливо из России через украинскую территорию европейским потребителям.

В свою очередь российские эксперты объяснили, почему концерн вырезает трубы, а также подчеркнули, что об этом в "Газпроме" предупреждали давно.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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