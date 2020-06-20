В Польше набросились на Путина с обвинениями в манипуляции историей

В Польше набросились на Путина с обвинениями в манипуляции историей
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти страны настаивают на вторжении на свою территорию в годы Второй мировой

Статья Владимира Путина в американском издании о Второй мировой войне вызвала яростную реакцию у Польши. Российского президента обвинили в манипуляции событиями и переписывании истории. 

Поводом для гнева Варшавы стало замечание Путина о том, что правительство Польши в довоенные времена "бросило собственный народ под гитлеровскую машину уничтожения", отмечает издание  "The Telegraph".

В своей статье российский лидер указал, что вину за нацистское вторжение в 1939 году несет сама Польша. Действия правительства не дали заключить англо‑франко‑советский военный союз. Из-за надежды на западную помощь власти страны буквально подставили своих граждан под уничтожение.

Издание сообщило, что из-за такого высказывания Владимира Путина нынешнее руководство Польши, которое обвиняет СССР в начале войны, пришло в ярость. По их мнению, российский лидер обязан был указать, что советские войска вторглись на территорию их страны в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа. 

Власти Польши обвинили в манипуляции историей. 

Недовольство по поводу высказываний Путина возникло и в Этонии. Власти страны призвали провести судебное разбирательство, в ходе которого дадут оценку действиям СССР во время Второй мировой. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей Михайличенко
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Какое судебное разбирательство? Что за пустозвонство? Нюрнбергский судебный процесс в полном объеме разобрался и осудил виновников!!!
Сергей
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Я не приверженец Путина. Но тут - на его стороне. Если бы не Советский союз, имели бы мы сейчас рейхскомиссариат Остланд и генерал-губернаторство в составе Великой Германии.
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