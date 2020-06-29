Президент рассказал об откровенном разговоре с Путиным

Александр Лукашенко во время выступления на белорусском ТВ заявил, что у России из союзников осталась только Белоруссия. Причина, указал он, в текущей геополитической ситуации.

Как пояснил Лукашенко, во время разговора с Владимиром Путиным он отметил, что понимает российского лидера – тот никак не может потерять Белоруссию, поскольку, если не учитывать Германию, страна является одним из самых крупных покупателей российского газа, пишет "Вечерняя Москва".

"Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков – Евросоюза и Украины", – заявил он в эфире "Беларусь 1".

Он отметил, что в России не хотят потерять Белоруссию ни политически, ни экономически, поскольку это станет "сильнейшим ударом по внутренней политике".

При этом президент добавил, что в Москве все понимают, почему в Белоруссии “прихлопнули газпромовский банк”. Как заявил Лукашенко, он понял это во время последнего визита в Россию 24 июня.

Напомним, обыски в Белгазпромбанке прошли 11 июня, в результате чего был арестован его экс-глава Виктор Бабарико. Лукашенко утверждает, что за деятельностью организации стояли "кукловоды из России", однако в Кремле утверждают, что президент Белоруссии не привел никаких доказательств этому.