Лукашенко назвал потерю Белоруссии ударом для России

Лукашенко назвал потерю Белоруссии ударом для России
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Президент рассказал об откровенном разговоре с Путиным

Александр Лукашенко во время выступления на белорусском ТВ заявил, что у России из союзников осталась только Белоруссия. Причина, указал он, в текущей геополитической ситуации. 

Как пояснил Лукашенко, во время разговора с Владимиром Путиным он отметил, что понимает российского лидера – тот никак не может потерять Белоруссию, поскольку, если не учитывать Германию, страна является одним из самых крупных покупателей российского газа, пишет "Вечерняя Москва"

"Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков – Евросоюза и Украины", – заявил он в эфире "Беларусь 1".

Он отметил, что в России не хотят потерять Белоруссию ни политически, ни экономически, поскольку это станет "сильнейшим ударом по внутренней политике". 

При этом президент добавил, что в Москве все понимают, почему в Белоруссии “прихлопнули газпромовский банк”. Как заявил Лукашенко, он понял это во время последнего визита в Россию 24 июня. 

Напомним, обыски в Белгазпромбанке прошли 11 июня, в результате чего был арестован его экс-глава Виктор Бабарико. Лукашенко утверждает, что за деятельностью организации стояли "кукловоды из России", однако в Кремле утверждают, что президент Белоруссии не привел никаких доказательств этому.

Евгения НАГОРСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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"Ленин говорил о таких с совершенно точным определением: "политическая проститутка". Лукашенко - политическая проститутка, которая все эти годы виляет хвостом, рылом и всеми остальными частями тела туда, куда показывает вектор силы", - сказал главред МК Павел Гусев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Сергей С
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Alexander Ch
Велика Белоруссия! А, отступать некуда!
8.5 млн населения аграрной "страны" потребляет столько же газа, как промышленная развитая Германия с населением 83 млн?
Батька... лучше бы молчать чем говорить.
А то, как бы чего не вышло с попытками сидеть сразу на 2-<цензура> стульях
согласен!
Батька умалчивает, что энергоносители, которые они покупают у нас, по ценам ниже рыночных, идут на переработку и далее на экспорт
Alexander Ch
Ответить
Велика Белоруссия! А, отступать некуда!
8.5 млн населения аграрной "страны" потребляет столько же газа, как промышленная развитая Германия с населением 83 млн?
Батька... лучше бы молчать чем говорить.
А то, как бы чего не вышло с попытками сидеть сразу на 2-<цензура> стульях
М
Ответить
*заявил, что у России из союзников осталась только Белоруссия*
а у тебя,усатый,сколько союзников,украина,польша,прибалтика?
ты иуда,народ нам родной и братский а вот ты,союзничек за деньги,нахлебник и паразит
без тебя и если так произойдет без белоруссии Россия проживет и выживет а без России ты ни кто и звать тебя никак
скользкий как пиявка,перевернул как,у россии мол один остался союзник,из тебя союзник как из гов..а пуля
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