Проект поддержали 13 стран

На проект резолюции Бельгии и Германии при СБ ООН, касающийся продления пограничных переходов в двух пропускных пунктах на границе Сирии и Турции для перевозки гуманитарной помощи, наложили вето.

"За" продление проекта высказались 13 стран, а КНР с Россией проголосовали против проекта, пишет "Интерфакс".

"Резолюция не принята из-за возражения двух постоянных членов СБ ООН", – приводит слова постпреда Германии Кристофа Хойсгена RT.



Резолюцию о гуманитарных поставках в Сирию приняли в ООН еще в 2014 году, после возобновления там боевых действий. Подобная мера продлевалась советом ежегодно, однако в прошлом году наша страна стала указывать на необходимость пересмотра проекта, поскольку ситуация в Сирии изменилась. Российская сторона полагает, что власти САР смогли взять под контроль территории, которые раньше были под контролем террористов и сами в состоянии доставлять туда гуманитарную помощь.