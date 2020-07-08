Курс рубля
- Доллар под 80: эксперты озвучили худший прогноз на июль
- Рубль укрепил позиции из-за роста цены на нефть
- Доллар подорожал до 71 рубля
На проект резолюции Бельгии и Германии при СБ ООН, касающийся продления пограничных переходов в двух пропускных пунктах на границе Сирии и Турции для перевозки гуманитарной помощи, наложили вето.
"За" продление проекта высказались 13 стран, а КНР с Россией проголосовали против проекта, пишет "Интерфакс".
"Резолюция не принята из-за возражения двух постоянных членов СБ ООН", – приводит слова постпреда Германии Кристофа Хойсгена RT.
Резолюцию о гуманитарных поставках в Сирию приняли в ООН еще в 2014 году, после возобновления там боевых действий. Подобная мера продлевалась советом ежегодно, однако в прошлом году наша страна стала указывать на необходимость пересмотра проекта, поскольку ситуация в Сирии изменилась. Российская сторона полагает, что власти САР смогли взять под контроль территории, которые раньше были под контролем террористов и сами в состоянии доставлять туда гуманитарную помощь.
В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях
"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики