РФ несмотря на санкции продолжит развивать российский полуостров

Претензии Украины в отношении работы Крымского моста никак не повлияют на планы России по развитию Крыма. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявления МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что Крым и Севастополь являются суверенной территорией Российско Федерации, поэтому ее развитие будет продолжаться и дальше в интересах крымчан.

"Какие-либо заявления из-за рубежа не могут повлиять на этот процесс", – цитирует агентство наше дипведомство.

Таков был ответ Москвы на очередную жалобу Киева по поводу строительства транспортного перехода через Керченский пролив, связавшего полуостров с материковой частью России, а также запуск по его железнодорожной части грузовых составов. Напомним, это событие случилось 30 июня 2020 года.

Свой плач Ярославны изобразила с неделю назад первый заместитель МИД Украины Эминэ Джапарова. Она пригрозила РоссииМеждународным трибуналом по морскому праву, который ужерассматривает "большое дело против" Москвы, новыми санкциями и нотами протеста, сообщал "Укринформ".

Также из-за российских товарняков не удержались от критики и американские друзья современной Незалежной. Дипмиссия США в Киеве разразилась целым твитом в соцсети, который набрал аж 117 "сердечек".