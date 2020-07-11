К делу MH17 планируют добавить новых участников

К делу MH17 планируют добавить новых участников
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.com
Пока украинская сторона размышляет об участии в недавно инициированном против России деле

Нидерланды подумывают о том, чтобы подключить к суду по делу о крушении "Боинга" над Донбассом еще несколько стран. Это будут государства, чьи граждане погибли во время трагедии. 

Как рассказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов изданию "Укринформа", к делу могут также подключить государства-члены ССГ. 

Также дипломат сообщил, что решение об участии Украины к инициированному делу будет приниматься исходя из выводов по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН. 

Напомним, в 2017 году Украина подала на Россию в суд с обвинениями в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В прошлом году Международный суд ООН отклонил все возражения России на этот счет. 

Накануне Нидерланды решили засудить Россию по делу MH17, не дожидаясь результатов расследования по делу о крушении пассажирского самолета. 

Россию призывают не реагировать на подобную провокацию. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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