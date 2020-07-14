В Раде переоценили наступление России на Украину

В Раде переоценили наступление России на Украину
Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Аппетиты Москвы одна Херсонщина не удовлетворит, считают в Киеве

Атаки России на Украину с юга не будет. Это признал нардеп Верховной рады Роман Костенко. По его словам, Москва не хочет захватывать Херсонщину даже ради контроля над Северо-Крымским каналом. Ей нужна Незалежная целиком.

"России, мы знаем, нужна не какая-то часть, а нужна вся Украина", – заявил Костенко в эфире телеканала "Эспрессо".

Еще несколько дней назад он вторил главе военфлота Алексею Неижпапе, рассказывающему, какой суровый ответ готовит Киев на атаку Москвы с территории Крыма. Сейчас Костенко убежденно доказывает обратное. "На данный момент таких угроз не существует", – заявил нардеп в понедельник, 13 июля.

Впрочем, по его словам, дело не в том, что Россия не хочет начинать полномасштабную войну. У нее, оказывается, просто не хватает сил на это – группировка в Крыму слишком малочисленна, чтобы тягаться с украинской армией, пояснил Костенко украинским зрителям.

Ранее командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил, что Киев следит за передвижениями российский войск у границ Незалежной, и сообщил, сколько сейчас в Крыму солдат, танков, самолетов ВС РФ в точности до единицы. 

Николай ВИКТОРОВ

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