Планы Зеленского по водоснабжению Крыма рассекретили

Планы Зеленского по водоснабжению Крыма рассекретили
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Украины выразил свое мнение в личном разговоре с нардепом

В последнее время на Украине политические и военные деятели много высказывались на тему восстановления подачи воды в Крым. Теперь же стало известно, что по этому вопросу думает сам глава Незалежной Владимир Зеленский. Его мнение раскрыл в Сети депутат президентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко.

Оказалось, что лидер украинцев не поддерживает идею снабдить российский полуостров живительной влагой. 

"Я против",

передал лаконичный ответ Зеленского Яременко на его вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым в "Фейсбук".

Один из подписчиков нардепа поинтересовался в комментариях к посту о том, что президент Украины думает об артистах, которые дают концерты в Крыму. Украинца интересовало, могут ли такие звезды выступать в его стране. Яременко указал на то, что есть законодательство и "здравый смысл", да и вообще это можно решить без участия главы государства, поэтому он никогда бы не стал задавать такой вопрос Зеленскому. 

После воссоединения Крыма с Россией в 2014-м Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому вода из Днепра шла на полуостров. В результате в республике возникла проблема дефицита жидкости. В России не раз говорили о том, что решат этот вопрос самостоятельно, не обращаясь за помощью к Украине. В Крыму начали строить водопровод из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Предполагается, что по трубопроводу"Белогорск – Симферополь" будет доставляться до 50 тыс. кубометров воды в день.

Однако в Незалежной считают, что Россия может восстановить водоснабжение силовым путем. Американский генерал Бен Ходжес даже заявлял, что Москва захватит для этой цели Херсонскую область в ближайшее время. 

Полина ИВАНОВА

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