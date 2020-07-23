Отвлекающий маневр: в ДНР раскрыли смысл задержания убийцы Захарченко

Отвлекающий маневр: в ДНР раскрыли смысл задержания убийцы Захарченко
Александр Захарченко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Эксперт связал произошедшее с захватом заложников в Луцке

Арест куратора убийц главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко – часть спланированной акции, уверен военный советник главы ДНР Валентин Мотузенко.

По мнению эксперта, шумиха вокруг громкого дела решает важную задачу украинских властей – она отвлекает людей от главного. Незалежная идет по пути распада, а внимание украинцев стараются переключить на другие события.

К череде таких срежиссированных акций Мотузенко отнес и события в Луцке, где был захвачен автобус с пассажирами, пишет "Царьград".

"Украины как таковой нет, никто ею не руководит", – добавил военный эксперт.

Украинские власти намерено стараются отвлечь внимание людей от внутренней трагедии распадающегося государства, уверен Мотузенко.

Ранее "Утро.ру" сообщало о о задержании экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалы. При этом именно он считается куратором украинских террористов, причастных к убийству главы народной республики Александра Захарченко.

Напомним, захват автобуса в Луцке произошел 21 июля. Преступника удалось задержать, все заложники остались живы.

Ольга ФЕДОРОВА

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