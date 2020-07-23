Казна содержит роскошные особняки для главы Незалежной

Для удовлетворения нужд главы Незалежной Владимира Зеленского и его гостей в Киевской области содержат семь резиденций и одну дачу.

Все объекты стоят на балансе Госуправления делами. Ведомство не стало перечислять, какие именно резиденции находятся в распоряжении украинского лидера, пояснив, что такая информация не может быть общедоступной.

Государственные дачи, согласно законам Незалежной, предназначены для проживания президента и высокопоставленных чиновников. Деньги на содержание особняков выделяет казна, пишут "Украинские новости".



Госрезиденции, в свою очередь, используются для проведения рабочих мероприятий, а также для размещения глав зарубежных делегаций и гостей лидера нации.

Ранее "Утро.ру" делилось кадрами роскошной госдачи, на которой поселился Зеленский. А вскоре стало известно, что глава страны решил провести отпуск на острове Бирючий, на даче Никиты Хрущева.