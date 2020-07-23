Семь шикарных резиденций и госдача: где Зеленский встречает гостей

Семь шикарных резиденций и госдача: где Зеленский встречает гостей
Владимир Зеленский. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Казна содержит роскошные особняки для главы Незалежной

Для удовлетворения нужд главы Незалежной Владимира Зеленского и его гостей в Киевской области содержат семь резиденций и одну дачу.

Все объекты стоят на балансе Госуправления делами. Ведомство не стало перечислять, какие именно резиденции находятся в распоряжении украинского лидера, пояснив, что такая информация не может быть общедоступной.

Государственные дачи, согласно законам Незалежной, предназначены для проживания президента и высокопоставленных чиновников. Деньги на содержание особняков выделяет казна, пишут "Украинские новости".

Госрезиденции, в свою очередь, используются для проведения рабочих мероприятий, а также для размещения глав зарубежных делегаций и гостей лидера нации.

Ранее "Утро.ру" делилось кадрами роскошной госдачи, на которой поселился Зеленский. А вскоре стало известно, что глава страны решил провести отпуск на острове Бирючий, на даче Никиты Хрущева.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Ряду россиян предложили платить повышенную пенсию раньше

Изменения могут коснуться жителей Севера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей