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Для удовлетворения нужд главы Незалежной Владимира Зеленского и его гостей в Киевской области содержат семь резиденций и одну дачу.
Все объекты стоят на балансе Госуправления делами. Ведомство не стало перечислять, какие именно резиденции находятся в распоряжении украинского лидера, пояснив, что такая информация не может быть общедоступной.
Государственные дачи, согласно законам Незалежной,
предназначены для проживания президента и высокопоставленных чиновников. Деньги
на содержание особняков выделяет казна, пишут
"Украинские новости".
Госрезиденции, в свою очередь, используются для проведения рабочих мероприятий, а также для размещения глав зарубежных делегаций и гостей лидера нации.
Ранее "Утро.ру" делилось кадрами роскошной госдачи, на которой поселился Зеленский. А вскоре стало известно, что глава страны решил провести отпуск на острове Бирючий, на даче Никиты Хрущева.
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