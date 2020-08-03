СМИ: конфликт Франции и Турции в Средиземном море предвещает крах НАТО

СМИ: конфликт Франции и Турции в Средиземном море предвещает крах НАТО
Фото:instagram.com/ariadna_volochkova/www.globallookpress.com
Военные союзники уже едва сдерживаются от агрессии друг против друга

Североатлантический альянс, отпраздновавший в 2019 году свое 70-летие, до 75-й годовщины может не дожить. Так называемые союзники уже тянут организацию в разные стороны. А конфликт между Францией и Турцией можно считать явным предвестником распада НАТО.

В июне французские и турецкие военные едва военные удержались от перестрелки в Средиземном море, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Анкара проводила операцию по противодействию контрабанды оружия в Ливию, когда к ее кораблям вплотную приблизился французский фрегат. Далее информация разнится: Париж заявляет, что турецкие военные взяли французов на прицел и вели себя агрессивно. Анкара обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии. Но суть остается едина: члены НАТО навели оружие друг на друга.

И это не первый предвестник краха НАТО, пишет издание. Еще раньше Турция закупила российские С-400, несмотря на возражения США и других членов альянса. В то же время Париж не поддержал позицию Анкары по конфликту в Ливии. 

Все дело в том, что США больше не заинтересованы в сохранении военного блока с Европой, а без лидера союзники начали "расползаться". Выход у Европы один – ей нужно строить собственную оборону, делает вывод немецкое издание.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон констатировал у НАТО "смерть мозга". Это вызвало возмущение других членов организации, а турецкий лидер Реджеп Эрдоган публично рекомендовал молодому французскому коллеге самому провериться у врача. В то же время российские эксперты опасаются, что натовцы еще способны доставить много неприятностей Москве, вплоть до развязывания длительного вооруженного конфликта.

Николай ВИКТОРОВ

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