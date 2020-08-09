Секретарь избирательной комиссии в Белоруссии вылезла в окно - видео

Секретарь избирательной комиссии в Белоруссии вылезла в окно - видео
Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщину, покидающую помещение странным путем, заметили наблюдатели

В воскресенье, 9 августа, из окна второго этажа школы №66 в Минске, где расположен избирательный участок №17, вылезла женщина. За ней спустили черный пакет. Наблюдатели, дежурившие около здания, сняли все на видео.

Оказалось, столь нестандартным путем помещение покинула секретарь участковой комиссии Людмила Рулькевич. Это подтвердил председатель комиссии Сергей Мосейкин. Однако, по его словам, никто не пытался незаметно скрыться, передает TUT.BY. Просто в двери заклинило замок, и женщину решили выпустить из здания через окно. В черном пакете, который кто-то спустил следом, были личные вещи. 

При этом на видео видно, что женщина вылезла из окна одна. Больше никто за ней не последовал.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии проходит голосование за нового президента. В ЦИК Республики уже признали выборы состоявшимися. Оппозиция готовится к акции протеста.

Николай ВИКТОРОВ

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