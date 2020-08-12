Запад взял Лукашенко в заложники с помощью Тихановской

Запад взял Лукашенко в заложники с помощью Тихановской
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
События в Белоруссии ранее "обкатали" в Венесуэле

Запад сможет управлять политикой Александра Лукашенко с помощью Светланы Тихановской. Несмотря на то что она уехала из Белоруссии и призвала сторонников прекратить борьбу, ее всегда смогут "реанимировать" противники Лукашенко, если он начнет слишком сближаться с Россией. Такое мнение высказал политик Николай Стариков.

По его мнению, Тихановскую могут использовать так же, как Хуана Гуайдо в Венесуэле. На Западе уже звучат предложения признать президентом Белоруссии набравшую 10% голосов Тихановскую. И, как только Лукашенко прекратит обострять отношения с Россией, он станет не нужен Западу.

"Запад подталкивает Лукашенко к дальнейшей эскалации, - высказался Стариков в эфире ютуб-канала "Соловьев.Live". – Ему угрожают активацией этого лжепрезидента Белоруссии".

Ранее эксперты допустили, что действующий президент Белоруссии договорился с влиятельными игроками в Республике и за ее пределами о том, чтобы ему дали время подготовиться к отставке. При этом массовые протесты после голосования некоторым кажутся срежиссированными: очень уж быстро активисты забыли лозунги о "чистоте выборов".

Фоторепортаж
Политолог: Путин был вынужден признать выборы в Белоруссии
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС Фото:Наталия Федосенко/ТАСС Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
Фото:EPA Фото:EPA Александр Лукашенко. Фото:AP/TASS
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валерий Камаев
Ответить
Лукашенко реально переиграл оппонентов. Он доказал всем, что он "Не Янукович". Пик протеста подавил. Остатки бунтовщиков переловит и пересажает.
И никакого влияния Тихановской после её позорного побега уже не будет.
И "активировать" её повторно не получится - в отличие от игр компутерных реальные политические зомби не живут.
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