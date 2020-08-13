Ситуацию в стране раскачивают с помощью иностранных бойцов, которые дискредитируют мирные акции

В Белоруссии уже четвертые сутки продолжаются протесты против результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Сейчас столкновения с правоохранителями несколько поутихли, однако ситуация в ряде городов остается сложной, поскольку некоторые участники демонстраций целенаправленно провоцируют силовиков, как это происходит в Минске и Бресте. Среди провокаторов замечены уголовные элементы, причем ввезенные из-за границы.

К такому выводу пришел зампредседателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько в комментарии "ПолитЭксперту". Он обратил внимание, как по местному телевидению показывали задержанных граждан с наколками по всему телу, которые озвучивали уголовные статьи из своей биографии. Этот контингент ведет себя на протестах весьма агрессивно.



"Им приходится ввозить в Белоруссию своих бойцов из других стран, в том числе и из Украины. Ситуация раскачивается, чтобы создать кровь... У них четкие цели и конкретные задачи... Они провоцируют ситуацию. Им нужна кровь и бойня. Чем больше крови, тем сложнее все успокоить", – заявил эксперт.

По его мнению, белорусские правоохранители уже устали и выглядят измотанными, они дежурят по 24 часа в сутки, а спят по два. Шатко считает, что у провокаторов просто чешутся руки, лишь бы устроить кровопролитную бойню.

"Они готовятся. Рассыпаются в сторону. И из-за них достается молодым людям, которые пришли выразить свою точку зрения, которая может и не совсем соответствует государственной политике, но они высказывают ее", – пояснил политолог.

Он подчеркнул, что та молодежь, которая приходит на мирные акции не хочет никакой драки с силовиками, в отличие от "жлобья", которое провоцирует милицию. Вот именно этих последних и нужно жестко убирать с улиц и наказывать, причем с некоторыми и не церемониться, так как они знают, на что идут, получая за это деньги, подчеркнул эксперт. А вот с мирными участниками протестов необходимо обходиться весьма корректно.

То, что Киев мог направить в Белоруссию своих боевиков подогревать горячую фазу протестных акций, ранее предположил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, украинцев-радикалов заметили во время беспорядков.



Накануне "Утро.ру" сообщало о появившихся на госканале Республики видеокадрах с извинениями задержанных молодых людей (среди них были и граждане Украины), которые на камеру говорят, что больше никогда не будут "делать революцию".

Также ранее сегодня стало известно, что сотрудники ОМОНа задержали в Минске двух молодых людей 18 и 19 лет, которые наполняли бутылки зажигательной смесью, чтобы коктейлями Молотова "устроить замес и закидать парковку".

Кроме того, в столице и Барановичах, как записано в отчете МВД Республики, были совершены (причем не в первый раз) умышленные наезды автомобилей на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей силовики применяли оружие.