Провокаторы свозят в Белоруссию уголовников с Украины - политолог

Провокаторы свозят в Белоруссию уголовников с Украины - политолог
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Ситуацию в стране раскачивают с помощью иностранных бойцов, которые дискредитируют мирные акции

В Белоруссии уже четвертые сутки продолжаются протесты против результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Сейчас столкновения с правоохранителями несколько поутихли, однако ситуация в ряде городов остается сложной, поскольку некоторые участники демонстраций целенаправленно провоцируют силовиков, как это происходит в Минске и Бресте. Среди провокаторов замечены уголовные элементы, причем ввезенные из-за границы.

К такому выводу пришел зампредседателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько в комментарии "ПолитЭксперту". Он обратил внимание, как по местному телевидению показывали задержанных граждан с наколками по всему телу, которые озвучивали уголовные статьи из своей биографии. Этот контингент ведет себя на протестах весьма агрессивно.

"Им приходится ввозить в Белоруссию своих бойцов из других стран, в том числе и из Украины. Ситуация раскачивается, чтобы создать кровь... У них четкие цели и конкретные задачи... Они провоцируют ситуацию. Им нужна кровь и бойня. Чем больше крови, тем сложнее все успокоить", – заявил эксперт.

По его мнению, белорусские правоохранители уже устали и выглядят измотанными, они дежурят по 24 часа в сутки, а спят по два. Шатко считает, что у провокаторов просто чешутся руки, лишь бы устроить кровопролитную бойню.

"Они готовятся. Рассыпаются в сторону. И из-за них достается молодым людям, которые пришли выразить свою точку зрения, которая может и не совсем соответствует государственной политике, но они высказывают ее", – пояснил политолог.

Он подчеркнул, что та молодежь, которая приходит на мирные акции не хочет никакой драки с силовиками, в отличие от "жлобья", которое провоцирует милицию. Вот именно этих последних и нужно жестко убирать с улиц и наказывать, причем с некоторыми и не церемониться, так как они знают, на что идут, получая за это деньги, подчеркнул эксперт. А вот с мирными участниками протестов необходимо обходиться весьма корректно.

То, что Киев мог направить в Белоруссию своих боевиков подогревать горячую фазу протестных акций, ранее предположил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, украинцев-радикалов заметили во время беспорядков.

Накануне "Утро.ру" сообщало о появившихся на госканале Республики видеокадрах с извинениями задержанных молодых людей (среди них были и граждане Украины), которые на камеру говорят, что больше никогда не будут "делать революцию".

Также ранее сегодня стало известно, что сотрудники ОМОНа задержали в Минске двух молодых людей 18 и 19 лет, которые наполняли бутылки зажигательной смесью, чтобы коктейлями Молотова "устроить замес и закидать парковку".

Кроме того, в столице и Барановичах, как записано в отчете МВД Республики, были совершены (причем не в первый раз) умышленные наезды автомобилей на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей силовики применяли оружие.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Эксперт: в первом раунде белорусских протестов выиграл Лукашенко

Активистов подталкивают продолжать борьбу без четкого плана

Гороскоп на 13 августа 2020 года

Астрологический прогноз от "Утро.ру" для всех знаков зодиака на день поможет расставить приоритеты и избежать некоторых проблем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей