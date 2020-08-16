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На границе с Крымом украинские активисты решили устроить акцию, запустив в сторону полуострова огромный украинский флаг. К воздушному шару прикрепили 25-метровый символ страны с двумя тысячами листовок, на которых написано "Крым – это Украина".
Однако в Крыму на эту акцию отреагировали с издевкой. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов сравнил это с мультиком про Винни-Пуха.
"Только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты", – приводит его слова РИА "Новости".
Он назвал эту акцию пустой, никчемной и бессмысленной. Молохов отметил, что украинцы могут тешиться чем угодно, лишь бы не плакали.
Куда именно улетел запущенный со стороны Украины флаг на данный момент неизвестно.
В Киеве до сих пор намерены вернуть Крым. На Украине создали специальную концепцию, благодаря которой планируют вернуть полуостров и Донбасс.
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