В Крыму высмеяли запуск украинского флага в сторону полуострова

В Крыму высмеяли запуск украинского флага в сторону полуострова
Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Акцию сравнили с эпизодом из мультфильма про Винни-Пуха

На границе с Крымом украинские активисты решили устроить акцию, запустив в сторону полуострова огромный украинский флаг. К воздушному шару прикрепили 25-метровый символ страны с двумя тысячами листовок, на которых написано "Крым – это Украина". 

Однако в Крыму на эту акцию отреагировали с издевкой. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов сравнил это с мультиком про Винни-Пуха. 

"Только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты", – приводит его слова РИА "Новости". 

Он назвал эту акцию пустой, никчемной и бессмысленной. Молохов отметил, что украинцы могут тешиться чем угодно, лишь бы не плакали. 

Куда именно улетел запущенный со стороны Украины флаг на данный момент неизвестно. 

В Киеве до сих пор намерены вернуть Крым. На Украине создали специальную концепцию, благодаря которой планируют вернуть полуостров и Донбасс. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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