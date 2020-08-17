МИД РФ выразил решительный протест

Россия крайне недовольна ситуацией с обеспечением безопасности посольства страны в Гааге. Об этом было заявлено временной поверенной Нидерландов в РФ Доминик Баккер-Кюлинг в понедельник, 17 августа. Представительнице Гааги был передан официальный протест в связи с тем, что в машине помощника российского военного атташе была найдена аппаратура для слежки.

В Москве подчеркнули, что подобные действия недопустимы, поскольку нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

В российском Министерстве иностранных дел уточнили, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения двух стран.

Отношения Москвы и Гааги обострились на фоне дела о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году. Нидерланды возглавили международную группу следователей и обвинили Россию в причастности к трагедии.

Ранее стало известно, что спецслужбы Чехии задержали российского дипломата, якобы незаконно покупавшего боеприпасы. Поскольку он обладал иммунитетом, его не могли долго удерживать, и он уехал из страны.

Еще одну успешную операцию по разоблачению шпиона на днях провели спецслужбы Украины.