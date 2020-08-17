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Россия крайне недовольна ситуацией с обеспечением безопасности посольства страны в Гааге. Об этом было заявлено временной поверенной Нидерландов в РФ Доминик Баккер-Кюлинг в понедельник, 17 августа. Представительнице Гааги был передан официальный протест в связи с тем, что в машине помощника российского военного атташе была найдена аппаратура для слежки.
В Москве подчеркнули, что подобные действия недопустимы, поскольку нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
В российском Министерстве иностранных дел уточнили, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения двух стран.
Отношения Москвы и Гааги обострились на фоне дела о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году. Нидерланды возглавили международную группу следователей и обвинили Россию в причастности к трагедии.
Ранее стало известно, что спецслужбы Чехии задержали российского дипломата, якобы незаконно покупавшего боеприпасы. Поскольку он обладал иммунитетом, его не могли долго удерживать, и он уехал из страны.
Еще одну успешную операцию по разоблачению шпиона на днях провели спецслужбы Украины.
Свои обязанности министры будут исполнять до тех пор, пока президент не сформирует новый состав органа власти