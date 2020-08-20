Пассивность России дала США веру во вседозволенность - эксперт

Пассивность России дала США веру во вседозволенность - эксперт
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
У Москвы есть способ исправить ситуацию

США ведут грязную игру на постсоветском пространстве, потому что не верят в способность России дать им отпор. Новинки российского военпрома, гиперзвуковые ракеты и другие уникальные системы вооружения американцы воспринимают как некие фантазии, отметил политолог Евгений Сатановский. В результате Россия получает госперевороты у своих границ.

"Может, их бомбить начнем? Выбрать какое-нибудь место, которое не жалко, чтобы грохнуть по нему", - предложил аналитик.

По его словам, это единственный способ разуверить американцев в собственной исключительности. При этом не нужно бить по гражданским или культурным объектам, жертвы надо исключить, пояснил политолог в эфире "Вести ФМ". Но удар должен быть таков, чтобы и в США, и в России поняли: Москва готова серьезно отстаивать свои интересы. Пассивная позиция будет вызывать только новые санкции, приводит РИА ФАН мнение политолога.

Ранее Сатановский назвал передислокацию войск США и НАТО в Европе подготовкой войны с Россией. По его данным, вооруженный конфликт продлится годы, а начнется совсем скоро – политолог сожалеет, что его дети и внуки уже не смогут жить в мирное время.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон готовится ввести новые санкции против России за ее сотрудничество с Ираном. При этом ограничения в отношении "Северного потока – 2" уже реально застопорили дорогостоящий проект, в котором заинтересована не только Россия, но и страны Евросоюза.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Подключили к аппарату ИВЛ: подробности отравления Навального

Блогер возвращался рейсом из Томска в Москву

"Это невиданно": Пушков оценил санкции Литвы против Лукашенко

Политик отметил, что это первый случай мер против президента страны, с которой налажена дипломатическая связь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей