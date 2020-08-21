Российский эксперт полагает, что из нашего блогера американцы хотели сделать Тихановскую, но что-то пошло не так

Обнаружена связь между вероятным отравлением российского оппозиционера – ярого критика Кремля Алексея Навального – и попытками Вашингтона вставить палки в колеса строительству газопровода "Северный поток – 2". Такую синхронность событий допустил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Отравление Навального – обвинение российских властей в этом – информационная кампания по дискредитации РФ – выкручивание рук Европе с ее отказом от "Северного потока – 2". И кто главный бенефициар (и организатор отравления) Навального? Вопросы есть?", – написал военный эксперт в своем телеграм-канале.

Он считает, что американцы готовили из блогера российский вариант белорусской оппонентки лидера Республики Александра Лукашенко Светланы Тихановской. Однако что-то у Вашингтона не задалось. Впрочем, отметил главред "Национальной обороны", может "как раз все идет так как нужно, и золотой гроб как для Флойда уже заготовлен".

Главные вопросы в инциденте с Навальным, на который нужно найти ответ, подчеркнул Коротченко, – в "какой именно спецслужбе и какой именно страны заведена агентурная карточка" на нашего оппозиционера и какой у него оперативный псевдоним для связи с кураторами.

Отметим, что накануне лидеры трех стран – США, Франции и Германии – выразили обеспокоенность в связи с ситуацией с Навальным. Они в унисон заявили, что следят за происходящим в России, а немецкий канцлер Ангела Меркель и глава Пятой республики Эммануэль Макрон предложили свою медпомощь оппозиционеру. Француз пошел дальше – объявил о готовности дать блогеру убежище.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо вчера в самолет, следовавшем из Томска в Москву. Борт веынужден был приземлиться в Омске, где блогера доставили в местную горбольницу. Ранее сегодня медики поставили пациенту диагноз, однако озвучивать его не стали – уведомили о нем лишь жену и брата пациента. Информацию об отравлении врачи отвергли.

Зато Вашингтон устами советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена уже успел погрозить Москве пальчиком. Американец заявил, что ежели версия об отравлении "борца с кровавым режимом" подтвердится, то отношения с Россией ухудшатся.