Белоруссия останется отдельным государством при объединении с Россией - эксперт

Белоруссия останется отдельным государством при объединении с Россией - эксперт
Фото: Виталий Скворцов/ТАСС
Союз не предполагает передачи полномочий Минска Москве

Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства не грозит республике потерей суверенитета, поскольку вхождение РБ в состав РФ не выгодно ни одной из сторон. Об этом заявил глава Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец.

Объединение двух стран в одну предполагает выравнивание зарплат чиновников, бюджетников, равные дотации в регионы. Российский бюджет еле справляется с решением проблем Крыма, нагрузку со стороны Белоруссии он уже не потянет, пояснил эксперт.

При этом в составе Союзного государства останутся две самостоятельные страны, экономические и политические структуры которых будут максимально сближены, но не объединены.

"Да, будет происходить интеграция белорусских предприятий в российские холдинги, но единое государство не в интересах ни Белоруссии, ни России", – подчеркнул Зубец в интервью "Украине.ру".

Вместе с тем в долгосрочной перспективе эксперт допустил вхождение Белоруссии в состав России, но на эти процессы потребуется несколько десятков лет.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин задумал "поглотить" Белоруссию. При этом Киев сам готов объединиться с Минском, лишь бы тот не достался Москве.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года. Была выработана дорожная карта, но многие интеграционные процессы до сих пор не завершены. По мнению ряда экспертов, Крым стал еще одним камнем преткновения для Москвы и Минска.

Николай ВИКТОРОВ

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