Польша вступает в схватку за Белоруссию - Пушков

Польша вступает в схватку за Белоруссию - Пушков
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Страна давно поглядывает в сторону соседних территорий

Варшава взяла курс на смену режима в Минске, сообщил российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, таким образом Польша намерена вступить в схватку за Белоруссию. 

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова стать представителем "независимого" Минска на международной арене. В этом есть ориентир на отрыв Белоруссии от России. Польша явно нацелена на оппозицию Республики, которая, в случае согласия на предложение, автоматически берет антироссийский курс, считает сенатор. 

"Что касается линии нынешних белорусских властей, то очевидно, что "многовекторность" не оправдала себя: Польша это еще раз подтвердила, став главным оппонентом нынешних белорусских властей в Европе", – написал Пушков в "Телеграм". 

Он также отметил, что Лукашенко не собирается делиться своим государством и властью ни с кем – ни с Польшей, ни с Россией. Поэтому вопроса об интеграции с РФ в повестке нет. Для белорусского лидера вопрос суверенитета страны является ключевым, а российская сторона, по его мнению, должна оказывать помощь из-за страха потерять Республику, приводит мнение Пушкова URA.RU

Эксперты полагают, что целостности Белоруссии может серьезно угрожать польская сторона. Мало того, что Варшава давно поглядывает в сторону соседних территорий, в текущей ситуации она может пойти на их аннексию по заказу своего "старшего брата".

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Польша пойдет на аннексию территорий Белоруссии по приказу США - эксперт

Политолог отметил, что вся внешняя политика Варшавы проводится по приказу "западных кураторов"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей