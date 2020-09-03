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Выявление лиц, виновных в "отравлении" Алексея Навального, является первостепенным вопросом, который должен быть раскрыт до принятия решений о санкциях в отношении РФ. Такое мнение выразил официальный представитель главы дипломатии Европейского союза Петер Стано.
Политик отметил, что до сих пор отсутствует расследование, которое могло бы выявить виновных в инциденте с россиянином.
Как пишет "Интерфакс", политик добавил, что заявления уполномоченных лиц Евросоюза содержат требования о применении санкций в указанном случае, однако в действительности это затруднительно реализовать, так как они не могут указать на виновных.
2 сентября пресс-секретарь немецкого кабмина Штеффен Зайберт выступил с сообщением о том, что в организме блогера выявлены следы ядовитого вещества "Новичок". Также представитель ФРГ отметил, что блогера якобы отравили РФ паралитиком из состава боевых.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Москвы объяснений, а глава немецкого МИД Хайко Маас сообщал, что в ближайшее время должно состояться обсуждение ситуации вокруг россиянина с патнерами по Евросоюзу.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит поводов для звонка в Берлин в связи с ситуацией вокруг Навального. В ФРГ тоже не считают нужным обсуждать этот вопрос на высшем уровне.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с российским премьером Михаилом Мишустиным назвал версию об отравлении Алексея Навального "Новичком" фальсификацией. По его словам, белорусские спецслужбы смогли перехватить диалог Варшавы и Берлина.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
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