Аппетитный десерт идеально подходит для праздничного стола

До Нового года 2020 остались считанные часы, и многие хозяйки вовсю занимаются приготовлением к празднику. Украсят новогодний стол не только изысканные салаты, но и десерты, а это пирожное – с кремом из вареной сгущенки – не оставит гостей равнодушными.

"Утро" делится рецептом нежного новогоднего десерта.

Ингредиенты: для коржей: яйца – 4 шт, мука – 100 г, разрыхлитель – 1 ч.л, масло сливочное – 20 г, сахар – 120 г, какао-порошок – 20 г. Для крема, согласно рецепту, понадобятся: вареная сгущенка – 150 г, сметана 20% – 100 г, орехи – 30 граммов.

Способ приготовления: коржи десерта на Новый год будут темными и светлыми. Чтобы приготовить светлый корж, нужно взбить 2 яйца, постепенно добавляя к ним 60 г сахара. Добавить в 60 г муки полчайной ложки разрыхлителя и перемешать. Аккуратно ввести муку в яйца и снова тщательно перемешать. Затем добавить 10 г растопленного сливочного масла. Тесто выложить в застеленную пергаментной бумагой форму и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Темный корж готовится так же, но с добавлением какао.

Готовые коржи, по рецепту, достать и с помощью стакана сформировать из них аккуратные кружочки. Остатки теста измельчить в блендере.

Для приготовления крема к пирожным на Новый год нужно засыпать орехи в пакет и измельчить с помощью скалки. В миску добавить вареную сгущенку сметану и орехи, все тщательно перемешать.

На одну половинку пирожного выложить крем и закрыть второй половинкой. Обмазать кремом по бокам и присыпать бисквитной крошкой, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Папа дома".

Пирожное со сгущенкой к Новому году готово!

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