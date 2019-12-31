Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Рецепт за час: нежное пирожное со сгущенкой на Новый год

Рецепт за час: нежное пирожное со сгущенкой на Новый год
Кадр youtube.com
Аппетитный десерт идеально подходит для праздничного стола

До Нового года 2020 остались считанные часы, и многие хозяйки вовсю занимаются приготовлением к празднику. Украсят новогодний стол не только изысканные салаты, но и десерты, а это пирожное – с кремом из вареной сгущенки – не оставит гостей равнодушными.

"Утро" делится рецептом нежного новогоднего десерта.

Ингредиенты: для коржей: яйца – 4 шт, мука – 100 г, разрыхлитель – 1 ч.л, масло сливочное – 20 г, сахар – 120 г, какао-порошок – 20 г. Для крема, согласно рецепту, понадобятся: вареная сгущенка – 150 г, сметана 20% – 100 г, орехи – 30 граммов.

Способ приготовления: коржи десерта на Новый год будут темными и светлыми. Чтобы приготовить светлый корж, нужно взбить 2 яйца, постепенно добавляя к ним 60 г сахара. Добавить в 60 г муки полчайной ложки разрыхлителя и перемешать. Аккуратно ввести муку в яйца и снова тщательно перемешать. Затем добавить 10 г растопленного сливочного масла. Тесто выложить в застеленную пергаментной бумагой форму и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Темный корж готовится так же, но с добавлением какао.

Готовые коржи, по рецепту, достать и с помощью стакана сформировать из них аккуратные кружочки. Остатки теста измельчить в блендере.

Для приготовления крема к пирожным на Новый год нужно засыпать орехи в пакет и измельчить с помощью скалки. В миску добавить вареную сгущенку сметану и орехи, все тщательно перемешать.

На одну половинку пирожного выложить крем и закрыть второй половинкой. Обмазать кремом по бокам и присыпать бисквитной крошкой, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Папа дома".

Пирожное со сгущенкой к Новому году готово!

Ранее "Утро" делилось рецептом изысканного салата "Шамаханская царица".

Фоторепортаж
За десять минут: рецепт торта на Новый год
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Униженные канадские хоккеисты извинились перед россиянами

Сборная РФ разгромила канадцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей