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Снизить ущерб от алкоголя в новогоднюю ночь можно, если не смешивать напитки. Об этом рассказал заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения.
Алкоголь различается не только градусами и качеством, но и количеством сахара. При выборе одного напитка в течение всего вечера "вероятность развития осложнений разного рода – соматических и психических – уменьшается", сообщил Агентству "Москва" Дмитрий Кубарев.
По его словам, любое смешение, опасно, так как невозможно предсказать, как оно подействует на организм. Нарколог также развеял миф о повышении градуса при смешивании алкогольных напитков – это оказалось заблуждением. А употребление алкоголя вместе с газировкой приведет к панкреатиту и острому холециститу, сообщает телеканал "360".
Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы назвал наиболее безопасные напитки, если воздержаться от алкоголя в праздники не получается. Некоторые виды спиртного с Нового года значительно подорожают.
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