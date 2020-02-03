Пирог на скорую руку: рецепт выпечки к чаю
Быстро приготовить ароматное сладкое блюдо в домашних условиях очень просто – порадовать близких можно аппетитным пирогом с ягодами. Этот десерт обладает нежным вкусом, а каждый его кусочек буквально тает во рту. "Утро" предлагает пошаговый рецепт приготовления пирога на кефире.
Ингредиенты:
Яйца – 2 шт.,
Сахар 200 – г,
Соль – 1/4 ч. л.,
Сметана – 200 г,
Масло сливочное – 100 г,
Мука – 260 г,
Разрыхлитель – 10 г,
Ванильный сахар,
Ягоды – 250 г.
Пошаговый рецепт приготовления пирога на сметане с ягодами:
Рецепт этого пирога очень прост, с ним справится любая хозяйка. Для приготовления теста необходимо взбить яйца с щепоткой соли, затем добавить сахар, ваниль и взбивать тесто миксером в течение 2 минут, пока оно не станет белым.
Сливочное масло растопить в микроволновке и аккуратно влить в тесто, но важно, чтобы оно не было горячим. Добавить сметану и перемешать смесь лопаткой. Затем, чтобы приготовить ягодный пирог, нужно просеять муку вместе с разрыхлителем для теста и снова тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
Тесто готово, осталось лишь его выложить. Духовку перед выпеканием нужно разогреть до 180°C, а форму диаметром около 22-24 см выстелить пергаментом. Затем половину теста распределить по форме, сверху выложить малину или любые другие ягоды – подойдут как свежие, так и замороженные, делится рецептом пирога автор Яндекс.Дзен-канала "Ольга Матвей | Готовить Просто". Второй половиной теста накрыть ягоды, равномерно распределив его по форме, и выпекать в течение 35-40 минут.
Готовый пирог освободить от формы, на стол десерт можно подавать уже через 5 минут. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом сочных пирожков с яйцом и луком.
"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик