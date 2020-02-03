Нежный вкус десерта приятно удивит

Быстро приготовить ароматное сладкое блюдо в домашних условиях очень просто – порадовать близких можно аппетитным пирогом с ягодами. Этот десерт обладает нежным вкусом, а каждый его кусочек буквально тает во рту. "Утро" предлагает пошаговый рецепт приготовления пирога на кефире.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.,

Сахар 200 – г,

Соль – 1/4 ч. л.,

Сметана – 200 г,

Масло сливочное – 100 г,

Мука – 260 г,

Разрыхлитель – 10 г,

Ванильный сахар,

Ягоды – 250 г.

Пошаговый рецепт приготовления пирога на сметане с ягодами:

Рецепт этого пирога очень прост, с ним справится любая хозяйка. Для приготовления теста необходимо взбить яйца с щепоткой соли, затем добавить сахар, ваниль и взбивать тесто миксером в течение 2 минут, пока оно не станет белым.

Сливочное масло растопить в микроволновке и аккуратно влить в тесто, но важно, чтобы оно не было горячим. Добавить сметану и перемешать смесь лопаткой. Затем, чтобы приготовить ягодный пирог, нужно просеять муку вместе с разрыхлителем для теста и снова тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

Тесто готово, осталось лишь его выложить. Духовку перед выпеканием нужно разогреть до 180°C, а форму диаметром около 22-24 см выстелить пергаментом. Затем половину теста распределить по форме, сверху выложить малину или любые другие ягоды – подойдут как свежие, так и замороженные, делится рецептом пирога автор Яндекс.Дзен-канала "Ольга Матвей | Готовить Просто". Второй половиной теста накрыть ягоды, равномерно распределив его по форме, и выпекать в течение 35-40 минут.

Готовый пирог освободить от формы, на стол десерт можно подавать уже через 5 минут. Приятного аппетита!

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