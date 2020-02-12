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Рулеты с крабовыми палочками: рецепт сливочной закуски для гостей

Рулеты с крабовыми палочками: рецепт сливочной закуски для гостей
Фото: pixabay.com
Простое блюдо готовится всего из 5 продуктов

По-настоящему удивят собравшихся гостей аппетитные рулеты из лаваша. С рецептом этой закуски справится любая хозяйка: все продукты уже готовы. Блюдо обладает нежным сливочным вкусом и отлично подойдет не только для праздничного застолья, но и для простого перекуса.

Ингредиенты:

1 лист тонкого лаваша

100 г крабовых палочек

3 яйца

50 г твердого сыра

2 ст. л. плавленого сыра

1 пучок свежего укропа

Процесс приготовления рулета:

Рецепт этой закуски очень прост. Сначала необходимо приготовить все ингредиенты для начинки – она может быть любой. Для рулета с крабовыми палочками варим яйца вкрутую и мелко нарезаем укроп.

Затем можно приступать к формированию самого блюда. Лаваш развернуть и равномерно смазать плавленым сыром. Далее посыпать его укропом и тертыми яйцами. Также необходимо мелко натереть крабовые палочки и твердый сыр, распределив продукты по лавашу последним слоем.

Закуска почти готова – осталось лишь скрутить лаваш в тугой рулет и разрезать на небольшие порции. Подавать блюдо можно с листьями салата, зеленью или оливками.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом сочных пирожков из лаваша.

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Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: H.T. Manfred Zimmermann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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