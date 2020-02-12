Рулеты с крабовыми палочками: рецепт сливочной закуски для гостей
По-настоящему удивят собравшихся гостей аппетитные рулеты из лаваша. С рецептом этой закуски справится любая хозяйка: все продукты уже готовы. Блюдо обладает нежным сливочным вкусом и отлично подойдет не только для праздничного застолья, но и для простого перекуса.
Ингредиенты:
1 лист тонкого лаваша
100 г крабовых палочек
3 яйца
50 г твердого сыра
2 ст. л. плавленого сыра
1 пучок свежего укропа
Процесс приготовления рулета:
Рецепт этой закуски очень прост. Сначала необходимо приготовить все ингредиенты для начинки – она может быть любой. Для рулета с крабовыми палочками варим яйца вкрутую и мелко нарезаем укроп.
Затем можно приступать к формированию самого блюда. Лаваш развернуть и равномерно смазать плавленым сыром. Далее посыпать его укропом и тертыми яйцами. Также необходимо мелко натереть крабовые палочки и твердый сыр, распределив продукты по лавашу последним слоем.
Закуска почти готова – осталось лишь скрутить лаваш в тугой рулет и разрезать на небольшие порции. Подавать блюдо можно с листьями салата, зеленью или оливками.
Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом сочных пирожков из лаваша.
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